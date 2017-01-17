Unikop Dönem Başkanlığı Kto Karatay Üniversitesi'ne Devredildi

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Dönem Başkanlığı Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'ne geçti.



Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 2012 yılında kurulan ve KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, akademik ve idari iş birlikleri yapmak amacıyla oluşturulan KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nde (UNİKOP) dönem başkanlığı görevi, düzenlenen törenle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden KTO Karatay Üniversitesi'ne devredildi. KTO Karatay Üniversitesi'nde düzenlenen törene, UNİKOP Bölgesi Rektörleri, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve UNİKOP temsilcileri katıldı.



KOP Bölgesi üniversiteleri iş birliklerini güçlendiriyor



Üniversite hakkında katılımcılara bilgiler veren ve törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, "Üniversitemiz hızla gelişen ve gelişirken de toplumun ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kadim bir kültürün temsilcisi, öncü bir üniversitedir. Kurulduğu günden bu yana Karatay Medresesi'nden devraldığı misyonu ilke edinerek hareket etmiştir. UNİKOP şu güne kadar çok nitelikli çalışmalara imza atmıştır. Bundan sonra da KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışmalarımızı dönem başkanı bir üniversite olarak bu sorumluluk ile yürüteceğiz. UNİKOP'un kurulmasında ve bugünlere gelmesine katkı veren üniversitelere, görevi devraldığımız Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



KTO Karatay Üniversitesi'nde üstlendiği görevde başarılar dileyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, "Üniversiteler arasında her türlü akademik ve idari işbirliğinin tesisini ve KOP Bölgesi'nin kalkınmasına öncelik verecek şekilde faaliyetler organize ediyoruz. Amacımız üniversiteler arasında her türlü akademik ve idari iş birliğinin gelişmesine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.



UNİKOP dönem başkanlığı görevini devreden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen de, "UNİKOP Bölgesi üniversiteleri olarak başarılı işleri daha ileri noktalara taşımak için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu. Başkanlıkları dönemindeki faaliyetler hakkında da bilgi veren Rektör Gökmen, KTO Karatay Üniversitesi'ne de başarı dileklerini iletti.



Törende devir teslimin ardından toplantı gündemine geçildi. Toplantıda ayrıca UNİKOP üniversiteleri arasında personel hareketliliği, ortak hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi, öğrenci toplulukları, öğrenci konseyleri arasında ortak faaliyetler ve müsabakalar ele alındı. Toplantı hediye takdimi ve KTO Karatay Üniversitesi'nin gezilmesiyle sona erdi. - KONYA