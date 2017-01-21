Üniformalar Yenilendi

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya, Domaniç, Emet, Gediz, Simav ve Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan orman muhafaza memurlarının üniformalarının yenilendiği bildirildi.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, yapılan üniforma dağıtım törenindeki konuşmasında, kolluk görevi olarak görev yapan, muhafaza memurlarına yeni imajları ile başarılarla dolu bir çalışma ortamı dilediğini söyledi.



Muhafaza memurlarının, yaz, kış demeden fedakarca çalıştıklarını belirten Kayım, şunları kaydetti:



"Orman muhafaza memurlarımıza yeni resmi kıyafetlerini teslim ettik. Resmi kıyafetlerin günümüz ve iklim koşullarına uygun olarak yenilenmesi bizleri de memnun etti. Yaz ve kış koşullarında görev sahalarında çalışmalarını sürdüren orman muhafaza memurlarımızın yeni kıyafetleri soğuk ve sıcak hava koşullarına uyumlu şekilde tasarlandı. Bu üniformalar yırtılmaya karşı dayanıklı oluşu ile de tercih edildi. Yeni tasarım üniformaların bir başka özelliği de montların fosfor rengi şeritleri. Böylece gece fark edilmeleri de kolaylaşan orman muhafaza memurlarımız tehlikelere karşı korunaklı olacak."



Orman muhafaza memurları da, çalışma koşullarında kullandıkları üniformaların kendileri için önemli olduğunu ifade ederek yetkililere teşekkür etti.