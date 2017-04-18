Unıcef'ten "Yemen'deki Çocuk Askerler" Açıklaması

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler ve devrik cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları arasında 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda bin 675 çocuğun "savaşçı" olarak kullanıldığını açıkladı.



UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yemen'de 2 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalara bin 675 çocuk asker katıldı. Çocuk askerler, hem silahlı kuvvetler hem de silahlı gruplar tarafından kullanıldı." denildi.



Yemen'deki "çocuk asker" meselesinin boyutuna dikkati çekmek amacıyla UNICEF, sosyal medyadaki hesabından bir de video yayınladı. Çatışmalarda "savaşçı" olarak kullanılan bir çocuğun görüntülerine yer verilen videoda, söz konusu çocuğun bazı arkadaşlarının cephede hayatını kaybettiğini anlattığı görüldü. Hangi gurubun safında savaştığına ilişkin bilgi verilmeyen çocuk şunları söyledi:



"Ellerimize silahları tutuşturduktan sonra bizleri çatışma cephelerine gönderdiler. Bazı arkadaşlarımın öldürülmesi nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadım. Savaşın bir an önce bitmesini ve eğitimime geri dönmeyi istiyorum. Akranlarıma, benden büyük veya küçük tüm çocuklara eğitimlerini tamamlamaları mesajını vermek istiyorum."



Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek veren Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgelerde kontrolü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.