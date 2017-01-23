Unıcef'ten Deyrizor Açıklaması

Suriye'nin güneydoğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde 40 bini çocuk 93 bin sivilin hayatının son haftalarda artan yoğun saldırılardan dolayı tehdit altında olduğu bildirildi.



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye'deki bütün taraflara, Deyrizor'un da aralarında bulunduğu ülke genelindeki 15 bölgede kuşatmaların acilen kaldırılması ve Deyrizor'daki çocuklara engelsiz ve koşulsuz erişim izni verilmesi çağrısında bulundu.



UNICEF'in bölge direktörü Geert Cappelaere yaptığı açıklamada, Deyrizor'a yönelik saldırıların son iki haftada yoğunlaştığına dikkat çekerek, "Şiddetin tırmanması, son iki yıldır düzenli insani yardımlardan mahrum yaşayan 40 bini çocuk 93 bin sivilin hayatını tehdit ediyor." dedi.



Cappelaere, gelişigüzel bombardımanın birçok sivilin yaşamını yitirmesine yol açtığını ve sivil halkın evlerinden dışarıya çıkamadığına vurgu yaparak, gıda fiyatlarının da aniden başkent Şam'ın 5 ila 10 kat daha yüksek seviyesine fırladığına işaret etti.



Şehirdeki su sıkıntısının aileleri Fırat Nehri'nden arıtılmamış su kullanmaya zorladığını aktaran Cappelaere, bunun da çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair endişeleri artırdığı kaydetti.



Cappelaere, Suriye'de hiçbir şeyin kuşatmayı ve çocukların çektiği acıları haklı çıkaramacağının altını çizerek, "Suriye'deki çocuklar zaten kendi yapımları olmayan bir savaş için en yüksek bedeli ödedi." değerlendirmesinde bulundu.



"Deyrizor'da büyük endişe duyuyorum"



Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın özel danışmanı Jan Egeland geçen perşembe yaptığı açıklamada, Terör örgütü DEAŞ'ın, başlattığı saldırı sonucu kuşatma altındaki kentin ikiye bölündüğünü ve havadan insani yardımların bırakıldığı bölgenin de örgütçe ele geçirildiğini bildirmişti.



Egeland, "Deyrizor'da büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullanmış ve kenti şimdiye kadar sadece hava yoluyla yapılan yardımların ayakta tuttuğuna dikkat çekmişti.



DEAŞ, Deyrizor'a 2014'ün ortasında girmişti. Geniş petrol sahalarına ev sahipliği yapan Deyrizor, Fırat Nehri kıyısında verimli arazilere sahip.



İlin kent merkezi hariç tümü terör örgütünün elinde bulunuyor. Suriye'nin batısı ve merkezinin Irak ile karayolu bağlantısını sağlaması bu bölgeyi stratejik kılıyor.