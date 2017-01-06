Unıcef Suriyeli Çocuklar İçin Endişeli

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Christophe Boulierac, Suriye'de çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair endişelerinin bulunduğunu söyledi.



BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan UNICEF Sözcüsü Christophe Boulierac, Şam'ın batı kırsalındaki Barada Vadisi'ndeki çatışmalar nedeniyle iki ana su kaynağının zarar gördüğünü belirtti.



Boulierac, bölgede yaşayan sivillerin özel tedarikçilerden yüksek fiyata ve kalitesi belli olmayan su satın alma gibi yollara başvurduğunu aktararak, "Çocuklar arasında sudan bulaşan hastalık riskine dair büyük endişelerimiz var. Birçok bölgede, aileler özel şirketlerden aldıkları sadece 1000 litre suya 12 dolar ödüyor." dedi.



Bölgedeki çocukların ailelerine su getirmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Boulierac, şu değerlendirmede bulundu:



"Şam'da dün birkaç okulu ziyaret eden UNICEF'ten bir ekibin görüştüğü çocukların büyük bir kısmı en yakın camiye veya su dağıtım noktasına su getirmek için en az yarım saat yürümek zorunda kaldıklarını aktardı. Çocukların dondurucu soğuğun ortasında suyu almak için sırada beklemeleri de iki saati buluyor."



Boulierac, UNICEF'in Suriye'de sağlıklı ve hijyenik su ihtiyacına yönelik Şam ile civarında 120 su kuyusunu onardığını aktararak, kent ve çevresinin su ihtiyacının üçte birini karşılayabildiklerini dile getirdi.



Suriye'de çatışan taraflara da çağrıda bulunan Sözcü Boulierac, uluslararası hukuk uyarınca su tesisatları da dahil olmak üzere bütün sivil alt yapının korunmasını istedi.



Muhaliflerin kontrolündeki Barada Vadisi'ni kuşatan İran destekli Hizbullah örgütü, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde 30 Aralık'ta gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesi ihlal ederek bölgede saldırılarına devam etmişti.



Rejim güçleri, iki hafta öncesine kadar Şam'a su akışının engellenmemesi karşılığında muhaliflerin kontrolündeki bölgeye sınırlı miktarda gıda girmesine izin veriyordu ancak Hizbullah 27 Aralık'ta Barada Vadisi'ndeki Ayn el-Fica pınarına saldırarak buradaki pompa ve depolara zarar vermişti.



Barada Vadisi, Şam'ın merkezine 16 kilometre, Lübnan sınırına 12 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerindeki çatışmalardan kaçanların da aralarında bulunduğu 80-100 bin Suriyeliyi barındıran bölgenin meskun kısmı 12 kilometrekarelik alanı oluşturuyor.



Hizbullah ve Suriye ordusu, bölgedeki su kaynaklarının kontrolünü ele geçirmek için Barada Vadisi'ni temmuz ayı sonunda kuşatma altına almış, tüm giriş çıkışları kapatmıştı.