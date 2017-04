Unıcef: "Son 1 Yılda Orta Akdeniz Göç Yolunda 150 Binden Fazla Çocuk Yaşamını Yitirdi"

UNICEF, son bir yılda 150 binden fazla çocuk, Kuzey Afrika'dan İtalya'ya Orta Akdeniz üzerinden geçiş yaparken yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Göç yolunda çok sayıda çocuk refakatsiz olduğundan ölümleri çoğu zaman bildirilmiyor. Bu sebeple yaşamını kaybeden çocukların sayısının 150 binden daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Bu yılın başından bu yana, yüzde 13'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 37 bin mülteci ve göçmen Orta Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaştı. Bu rakam 2016 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 42'lik bir artış olduğunu gösteriyor. Geçişlerin, Orta Akdeniz'in dünyanın en tehlikeli göç yollarından biri olmasına rağmen artmış olması dikkat çekiyor. Ocak ayından beri en az 849 kişinin göç ederken denizde kaybolduğu aktarıldı.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan UNICEF Bölge Direktörü ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Krizi Özel Koordinatörü Afshan Khan, "Binlercesi çocuk olmak üzere zor koşullar altında yaşayan bu kadar insanın Avrupa kıyılarına ulaşmak amacıyla bu son derece riskli yolu kullanarak hayatlarını tehlikeye atması çok endişe verici. Bu durum aynı zamanda güvenli ve yasal göç yollarının kesilmesi sonucu çaresiz çocukların ve ailelerinin çatışma, yoksulluk ve mahrumiyetten kaçmak için her şeyi yapacaklarının da bir kanıtı" ifadelerini kullandı.



Son birkaç günde dahi Akdeniz'de suların daha sakin olması ve havanın ısınmasıyla birlikte denizden göç etmeye çalışan mülteci ve göçmen sayısında bir artış yaşandı. Daha fazla kişinin göç etmeye çalışması daha fazla kişinin ölümüne yol açıyor. Hafta sonu boyunca sekiz göçmenin boğulduğu bildirildi. Orta Akdeniz göç yolunda ölenlerin oranı 2017 yılı için yüzde 3'lerde seyrediyor. Orta Akdeniz'de hayatlarını tehlikeye atan refakatsiz ve ailelerinden ayrı çocukların sayısı da çarpıcı bir şekilde yükseldi. Sadece bu yılın Ocak ve Şubat aylarında geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40 artışla bin 875 çocuk İtalya'ya ulaştı. - NEW YORK