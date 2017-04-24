Unıcef'in İyi Niyet Elçisi'nden Muhteşem Konser
UNICEF'in İyi Niyet Elçisi, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer'in Mersin'in Tarsus İlçesi'nde flütü ile verdiği konser büyük ilgi gördü.
UNICEF'in İyi Niyet Elçisi, Devlet Sanatçısı Şefika Kutluer'in Mersin'in Tarsus İlçesi'nde flütü ile verdiği konser büyük ilgi gördü.
Tarsus Benim, Tarsus Hepimizin' isimli etkinlik kapsamsında düzenlenen konsere Kaymakam Yüksel Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı MHP'li Şevket Can, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H.Ruhi Koçak, turizmciler, gurme ve turizm yazarları, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluş yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik öncesi SEV Okulları yerleşkesinde açılan eski sikke sergisi büyük ilgi gördü.
'Tarsus Benim Tarsus Hepimizin' Çalışma Gurubu adına konuşan Dr. Ali Cerrahoğlu, gerçekleştirilen etkinliğin daha 'Tarsus Benim' adı ile yapıldığını belirterek, "Etkinliğimizi tekilcilikten çoğulculuğa taşımak adına Tarsus Hepimizin eklentisi ile tüm topluma yaydık" dedi. Belediye Başkanı Şevket Can ise, amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde 54 ilden büyük olan Tarsus'u kültürel zenginliklerini tanımak olduğunu vurgulayarak Tarsus'a katkı sağlayacak her türlü etkinliğe destek olacaklarını söyledi.
Konuşmaların ardından gerçekleşen konserde Şefika Kutluer'e şef, piyanist Erol Erdinç eşlik etti. Sanatçılar klasikten, caza eserler seslendirerek etkinliğe katılanları büyüledi.
Etkinlik sırasında konuşan Kutluer, konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile tüm çocuklara armağan ettiğini söyledi.
- Mersin