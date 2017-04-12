Unıcef'in 70. Yıldönümü Ankara'da Kutlandı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) gelenekselleşen gala gecesi, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. UNICEF'İN 70'inci kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle Başkent'te kutlandı. UNICEF Türkiye Milli Yönetim Kurulu Başkanı Tezer Kutluk'un ev sahipliği yaptığı kutlamaya; Türkiye'nin UNICEF İyi Niyet Elçileri şarkıcı Nilüfer, yazar Ayşe Kulin, oyuncu Kerem Bursin, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.