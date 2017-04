Unıcef'in 70. Kuruluş Yılı Galası

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 70. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı.



UNICEF Türkiye Milli Komitesi tarafından bir otelde düzenlenen UNICEF'in 70. Kuruluş Yılı Galası'na, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve eşi, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve eşi, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNICEF Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi sanatçı Nilüfer, yazar Ayşe Kulin, oyuncu Kerem Bursin ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Törenin açılışında konuşan UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, UNICEF'in tarihçesini anlattı. Türkiye'de ve tüm dünyada, savaş ve terörün gölgesinde zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Kutluk, Türk ve dünya çocukları için birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı.



Dünyadaki her çocuğun eşit haklara sahip olması için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kutluk, dünyada çok sayıda çocuğun temel haklardan mahrum bırakıldığını bildirdi.



"Benim her çocuk için dileğim, her çocuğun sağlıklı olması ve hakkaniyetle yaşaması" diyen Kutluk, UNICEF'e destek olan sanatçılara, organizasyonda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.



UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de konuşmasında, bütün dünyanın belli açılardan zorlu dönemlerden geçtiğini ve çocukların da bundan olumsuz etkilendiğini belirtti.



Öncelikli olarak Türk çocukları ve sonrasında bütün dünya çocukları için kaynakların seferber edilmesinin gerekli olduğuna değinen Duamelle, UNICEF'in yardım çalışmalarına destek verenlere teşekkürlerini iletti.



Konuşmaların ardından Nilüfer, Kulin ve Bursin ile çok sayıda iş dünyası temsilcisine destekleri dolayısıyla plaket takdim edildi.



Gala'da Kulin ve Bursin tarafından yönetilen bir müzayede de yapıldı. Müzayededen elde edilen gelirin, Türkiye'de yürütülen çocuklara yardım programları için kullanılacağı belirtildi.



Ayrıca sanatçı Nilüfer de UNICEF için konuklara bir konser verdi.