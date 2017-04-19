Unesco'nun Barış Ödülü Göçmenlere Yardım Edenlere Verildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), bu yılki Felix Houphouet-Boigny Barış Ödülü'nün, Akdeniz'de göçmenleri kurtarmak için gösterdikleri çabalardan dolayı Lampedusa Belediye Başkanı Giuseppina Nicolini ile Fransa'nın sivil toplum örgütlerinden SOS Mediterranee'ye verildiği bildirildi.



Felix Houphouet-Boigny Barış Ödülü jürisinden yapılan açıklamada, bu yılki ödül için dünyanın pek çok yerinden gelen taleplerin değerlendirildiği belirtilerek, ödülün göçmen krizine dikkati çekmek üzere düzensiz göçte halen sık olarak kullanılan güzergahlardan olan Akdeniz'in Libya ile İtalya arasında kalan orta bölümünde bu konuda emeği geçenlere verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.



Açıklamada, 2013'ten bu yana toplam 13 bin kadın, erkek ve çocuğun yaşamını yitirdiği Akdeniz'in orta bölümünde yer alan İtalyan adası Lampedusa'nın belediye başkanı Giuseppina Nicolini ile yine bu bölgede arama-kurtarma faaliyetlerini yürüten sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin ödülü paylaştığı bildirildi.



Lampedusa'nın belediye başkanlığını 2012'den bu yana yürüten Nicolini'nin, 2013'teki büyük göçmen faciaları da olmak üzere mültecilere gösterdiği sınırsız insani yaklaşım nedeniyle, SOS Mediterranee'nin ise Şubat 2016'dan bu yana 11 bin göçmeni denizden kurtarması sebebiyle bu ödüle layık görüldükleri ifade edildi.



İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de ödül dolayısıyla Lampedusa Belediye Başkanı Nicolini'yi Twitter üzerinden kutladı.



Ödülü daha önce alanlar arasında, Yaser Arafat, Şimon Peres, Nelson Mandela, François Hollande gibi isimler bulunuyor.