Unders & Love Over Entropy

Unders Duncan Meulema bilinen adıyla Unders, Hollanda'dan başlayarak elektronik müzik camiasında pek çok dost edindi. DJ'liğin yanı sıra Loco Dice, Trentemoller, Circoloco, Dirtybird gibi event'lerin de promoter'lığını gerçekleştirip isim yaptı. Amsterdam'ın en çılgın ve underground kulüplerinden Studio 80'deki performansları ise göz doldurdu. Şöhreti arttıkça prodüktör tarafı ağır basan Unders, Kisu Recordings'ten çıkardığı ilk çalışması ile Stimming ve Chuckie'nin remikslerini gerçekleştirdi.Love Over Entropy 20 yılı aşkın süredir müzik yapan Love Over Entropy için elektronik müziğin kitabını yazdı desek yanlış olmaz! 90'laın melodileri ve techno'nun erken dönemlerindeki ritimleri setlerinden eksik etmeyen bu dahi 2013 yılında çıkardığı 'Off The Grid' EP'si ve ardından gelen "Tonii" Dixon tarafından çok beğenilip remikslenince dünya çapında bir yaz hiti haline geldi. Begu Housekeeper Podcast Contest 2016'da Juri özel ödülü kazanıp, Housekeeper ailesine katılan Begu' nun adını daha çok duyacağız. Satın aldığınız bileti akıllı telefonunuza indireceğiniz KonserV aplikasyonuna okutun, puanlar kazanın. Kazandığınız puanları yeni biletlere ve birçok farklı ödüle çevirin.