Galatasaray Eski Başkanı Ünal Aysal, Başkan Adaylarından Ahmet Özdoğan'la Görüştü

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, yeniden adaylık için çalışmalar yapıyor. Aysal'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Genç ve aynı düşüncede olduğum başka bir aday çıkarsa onu da desteklerim" şeklindeki açıklamasının ardından Dursun Özbek'e muhalif isimlerden Ahmet Özdoğan ile yemekte buluşması dikkat çekti.

Milliyet'in haberine göre; Ünal Aysal'ın geçtiğimiz günlerde eski başkan adaylarından Prof.Dr. Ahmet Özdoğan'la yemekte bir araya gelmesi kafa karıştırdı.

Aysal'ın yine eski başkanlardan Faruk Süren'le de sürekli temas halinde olduğu biliniyor. Aysal'ın bu görüşme trafiğinden yeniden adaylık veya başka bir isme dışardan destek verme konusunda karar vereceği belirtiliyor.

ÜNAL AYSAL NE DEMİŞTİ?

"Şu anda yeniden başkan olarak Galatasaray'a geri dönme ihtimalim zayıf. Bugün için net şekilde bunu düşünmüyorum. Benim için önemli olan Galatasaray'da bugünkü politikanın değişmesi. Galatasaray'daki küçülme politikasını değiştirecek bir aday çıkarsa kendisini destekleyeceğim. Kısaca Galatasaray Kulübüne başkan adayı olmaktansa bu işi yapabilecek genç, enerjik, benimle aynı felsefeyi benimseyen bir adayı desteklemeyi tercih ederim. Bu şekilde de Galatasaray'a önemli bir hizmette bulunmuş oluruz."