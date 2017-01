Ünal Aysal'dan Dursun Özbek'e Sert Sözler! Geri Dönüş Sinyali...

FutbolArena - Karabükspor mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek'e yönelik eleştiri sesleri giderek yükselmeye devam ediyor. TRT Radyo'da açıklamalarda bulunan eski başkan Ünal Aysal, Dursun Özbek yönetimi hakkında sert ifadeler kullandı.



Ünal Aysal, yeniden Galatasaray başkanı olacak mı?



"Geri dön çağrısına nasıl cevap verecekseniz?" sorusuna cevap veren Ünal Aysal, "Dün geceden beri ileti yağmuru, geri dön çağrısı ve özlem mesajları var. Taraftar benim gönlümdedir, seslerine kulak vermeliyim. Galatasaray'da seçim var, kurallar var. Ünal Aysal, istedi geliyor diye bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.



Ünal Aysal'dan Dursun Özbek açıklaması



Dursun Özbek'in teknik direktör seçimlerine göndermede bulunan Aysal, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Benim seçtiğim teknik direktörler ile yeni yönetimin teknik direktör seçme tarzları farklı. Bakın futbolda başarılı olan çoğu sporcu artık yönetici olarak çalışıyor. Drogba'yı ben yönetime eklemek için getirirdim." diye konuştu.



Riva ve Florya projelerini eleştiren Aysal, "Ben Riva ve Florya için uyarıyı Genel Kurul izin vermeden söyledim. Bu kontratı tekrar gözden geçirmeliler. Galatasaray,yapılan anlaşma ile her şeyini verip, hiçbir şey almadan masadan kalkabilir." dedi. Kendi dönemi hakkında ise "Geldiğim zaman ve gittiğim zaman zararlarda büyük bir artış yoktu." savunmasını yaptı.



Yönetime eleştirilerini sıralayan Aysal, "Baktığınızda Galatasaray içerisinden 8-10 tane başkan adayı çıkabilir. Dursun Özbek muhakkak Galatasaray'a faydalı olmak istedil ancak şu ana kadar yönetim iyi bir performans gösteremedi. Dursun Özbek yönetiminin uyguladığı strateji benim gözümde yanlış. Taraftar da her geçen gün bu yanlışları görüyor. Benim stratejim büyümeye yönelikti. şuan ki yönetimin küçülmeye yönelik." yorumunda bulundu.