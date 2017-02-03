Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen 'Umut Bebek Projesi' protokolü çocuğu olmayan ailelerin umudu olacak.
Dr. Hasan Canpolat Salonu'nda gerçekleştirilen 'Umut Bebek Projesi' protokol törenine Sivas Valisi Davut Gül, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve CÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Yılmaz katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül,"Umut Bebek Projesi normal yollarla bebek sahibi olamayan, dar gelirli vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla, Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmalarını kapsıyor. Bu projeyle 30 yaş üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın hedef kitlesi içerisindeki bulunan ve kendi ekonomik imkanlarıyla bebek sahibi olamayan vatandaşlarımızı Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde bütün masrafları vakıflarımız tarafından karşılanmak suretiyle bütün tedavileri başlanacak. İnşallah Allah'ın yardımıyla bunların çocuk sahibi olmalarını arzu ediyoruz. Şartlarımız Türk vatandaşı olmaları, en az 3 yıldır evli olmaları ve doğal yoldan bebek sahibi olmamaları gibi şartlarımız var. Önümüzdeki haftadan itibaren protokolümüz uygulamaya başlanılacak ve ihtiyaç olduğu müddetçe devam edecek" dedi.
CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ise Sivas Valiliği ve üniversite arasında işbirliğinin daha ileriye götürdüklerini belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Gül ve Yıldız protokolü imzaladı. Sivas merkez ve 16 ilçede uygulanacak olan projenin amacının çocuk sahibi olamayan ailelerin tüp bebek tedavileri yaptırılarak çocuk özlemini gidermek olduğu belirtildi. - SİVAS
Umut Bebek Projesi' Çocuğu Olmayan Ailelerin Umudu Olacak
Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen ’Umut Bebek Projesi’ protokolü çocuğu olmayan ailelerin umudu olacak.
Sivas Valiliği ve Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen 'Umut Bebek Projesi' protokolü çocuğu olmayan ailelerin umudu olacak.