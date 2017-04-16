Umurbey Belediyesi Vatandaşları Sandığa Taşıdı

Umurbey Belediyesi, hasta veya engelli vatandaşların oy kullanabilmelerini sağlamak amacıyla ambulans tahsis etti. Belediye Hasta Nakil aracı, gün boyunca vatandaşları sandığa taşıdı.



Umurbey Belediyesi, belde ve çevre ilçelerde yaşayan hasta ve engelli vatandaşların oy kullanmaları amacıyla hasta nakil ambulansını tahsis etti. Belediyeye ait ambulans, gün boyunca talepte bulunan vatandaşları sandıklara taşıyarak oy kullanmalarını sağladı. Belediyenin bu hizmetinden oldukça memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da belediye yetkililerine teşekkür etti. - ÇANAKKALE