Umudum Sensin Derneği'nin Açılışı Yapıldı

Umudum Sensin Derneği'nin açılışı Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara, AFAD İl Müdürü Adil Şiraz tarafından açıldı.



Suriye'de, yakınlarını kaybeden ve yetim kalan çocuklara yardım etmek için kurulan Umudum Sensin Derneği, Belediye Başkanı Hasan Kara ile eşi Gülsen Kara, AFAD İl Müdürü Adil Şiraz tarafından açıldı.Umudum Sensin Derneği Kilis Müdürü Mahmut Dahi, derneğin çalışmaları hakkında Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya bilgi verdi. Daha sonra dernek binasını gezen Başkan Kara, hayırlı olması temennisinde bulundu. - KİLİS