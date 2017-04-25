Umuda Yolculukta Yakalanan 65 Kişi Arasında Bebekler Var

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polis tarafından durdurulan otobüste büyük bölümü kadın ve çocuk 65 kaçak yakalandı. Kaçaklar arasındaki, aileleri ile umut yolculuğuna çıkan bebeklerin bulunduğu dikkat çekti.



Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı gezici radar aracı, bugün saat 01.00 sıralarında Marina Kavşağı'nda şüpheli otobüs olduğunu tespit edip, durumu Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Polis ekipleri, bildirilen yolcu otobüsünü durdururken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2'si Nijerya, 3'ü Kongo, diğerleri Suriyeli toplam 65 kişiyi yakaladı. İzmir'in Konak ilçesi, Basmane semtinden gelerek, kaçak yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeyi planladıkları belirtilen kaçaklar, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki Çeşme İskelesi'ne götürüldü. Polis, otobüs şoförü A.Y.'yi 'İnsan kaçakçılığına yardım ve yataklık' suçundan gözaltına aldı.



Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin yapılmasını bekleyen kaçaklar arasındaki Suriyeli 1 aylık Yusuf Ahmed bebeğin yattığı sandalye üzerinden hıçkıra hıçkıra ağlaması yürekleri burktu. Minik Yusuf Ahmed'in sürekli ağlaması, annesi Noha kucağına aldığında da dinmedi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen ve geleceği Avrupa'da arayan Yahya Abuahmad'ın 2'si engelli, biri 8 aylık bebek olan 4 çocuğu ve eşiyle çıktığı umut yolculuğundaki çaresizliği de dikkat çekti. Ailenin 8 aylık bebeği Diena Nahas, ilgi odağı oldu.



Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 65 kaçağın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği ifade edildi.



- İzmir