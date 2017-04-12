Umuda yolculukları operasyonla noktalandı...Çeşme'de 68 sığınmacı yakalandı



İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'ın Sakız Adasına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu, Saat 06.45 sıralarında, Alev Adası yakınlarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu müdahale ederek durduran sahil güvenlik ekipleri, içinde çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu sığınmacıları sahil güvenlik botuna aldılar.

1'i Filistin, 67'si Suriye uyruklu 68 sığınmacı Çeşme İskelesine getirildi. Aralarında 1-2 aylık bebeklerin de olduğu göçmenler, Çeşme iskelesinde işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri de küçük yaştaki çocuklara giysi dağıttı. IOM temsilcileri, sığınmacıların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşıladı.

Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi.