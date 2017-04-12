Umuda Yolculukları Operasyonla Noktalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 68 sığınmacı, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çeşme Körfezinde devriye görevi yapan TCSG 24 Sahil Güvenlik Botu, saat 06.45 sıralarında, Alev Adası yakınlarında bir şişme bot tespit etti. Bota müdahale eden sahil güvenlik ekipleri, içinde çok sayıda kadın ve çocuğun da olduğu sığınmacıları sahil güvenlik botuna aldı. 1'i Filistin, 67'si Suriye uyruklu 68 sığınmacı Çeşme İskelesi'ne getirildi. Aralarında 1-2 aylık bebeklerin de olduğu göçmenler, Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin tamamlanmasını beklerken, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri de küçük yaştaki çocuklara giysi dağıttı. IOM temsilcileri, sığınmacıların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşıladı.



Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecekleri öğrenildi. - İZMİR