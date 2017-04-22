VM Medical Park Samsun Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemili çocuklar yararına "Umuda Renk Kat" kermesi düzenledi.



Tüm geliri Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne(LÖSAM) bağışlanacak olan "Umuda Renk Kat" kermesinde çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. LÖSAM üyeleri ve hastane çalışanlarının kendi yapıp getirdiği yiyecek, içecekler lobi alanında satışa sunuldu. Çocuklar için düzenlenen palyaço şovu, ip döndürme, boyama, ritim oyunu, DJ performansı eşliğinde dans ve hediye verme etkinlikleriyle renkli bir gün yaşandı. Bateri hocası çocuklara ritim çalışması yaptı. Çocuklar kendileri için bastırılan mesaj içerikli tişörtler giydi. Çocuklar bayramlarını bol eğlenceli ve kahkahalı geçirdiler.



VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, "En değerli varlığımız çocuklarımızdır. Her zaman onların mutluluğuyla mutlu olup, güzel bir geleceğe sahip olmaları için çabalıyoruz. Tüm gelirinin LÖSAM'a bağışlanacağı Umuda Renk Kat kermesimize katkı sağlayan tüm personelimize, LÖSAM üyelerine ve misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Böyle bir günde el ele vermek gurur verici. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlar, geleceğe ışık olmalarını temenni ederim" dedi.



Hastane, Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocukları da unutmadı. Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklara giden hastane çalışanları ve Diş Hekimi Dent. H. Emre Harbalioğlu, miniklerin diş sağlığını kontrol edip ardından onlara eğlence düzenlediler. - SAMSUN