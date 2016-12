Umuda Kelepçe Vurulmaz 7. Bölüm Güler Görüntüleri Polise Verecek mi?

Umuda Kelepçe Vurulmaz 7. bölümüyle ekranlara geliyor. FOX TV'nin sevilen dizisi Umuda Kelepçe Vurulmaz'ın 7. bölümünde Güler görüntüleri polise vermeye gider fakat hiç ummadığı bir şey olur. Gücü eline geçiren Perihan ise bunu sonuna kadar kullanacaktır. Bilmediği ise Asım'ın aslında başına bela olacak en büyük tehlike olduğudur. Ceren'in ailesine yakalanan Fırat ve Ceren için zor zamanlar başlar. Ceren'i okuldan almaya kararlıdır aile ama Onur buna engel olmak ister. Ceren'i tekrar okula getirebilir Onur ama Fırat'ın da Ceren'den uzak durması şarttır. Bunun için bir teklifle gelir Fırat'a... Ceren'i korumak için düşmanının sözüne gelmek üzeredir Fırat fakat son anda vazgeçer. Ancak iş işten geçmiştir... İnci için de çok duygusal anlar yaşanır. Öğrencileri üzerinden kendi geçmişindeki yaraları da sarmaya çalışırken şimdi de onlar için canını bile ortaya atacak duruma gelmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz 7. bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX TV ekranlarında olacak.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umuda Kelepçe Vurulmaz 7. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Umuda Kelepçe Vurulmaz'ın 6. bölümünde ise çıkan isyan sırasında Onur bir defa daha Fırat'ın hayatını riske atmayı başarır. Her şeye rağmen Fırat hem kendisini hem de kendisini bir saniye bile düşünmeden satan Onur'u kurtarıp kurtarmama arasında bir seçim yapmak zorundadır. İnci, mahkûm kızlar için iyi bir şeyler yapmaya çalıştıkça aslında geçmişinden gelen kendi yaraları da kanamaya başlıyordur. İnci'nin geçmiş izleri yavaş yavaş kendisini göstermeye başlar... Onur'un Fırat'a yaşattıkları Güler için bardağı taşıran son damladır. Ama Perihan bu sefer Güler'e boyun eğmeyecek, oğlunun daha fazla ceza almasına izin vermeyecektir. Şimdi hamle yapma sırası Perihan'dadır. Diğer tarafta Ceren ile Fırat ilişkisi de ileri gitmiştir. Her şey tam yolunda gidiyor derken bu sefer de İdil her şeyi berbat eder. Fırat ve Ceren belki de bir daha hiç görüşemeyeceklerdir.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ OYUNCULARI

Fırat-Mert Yazıcıoğlu: Sevdikleri için bedel ödemeye, fedakârlık yapmaya, canını ortaya koymaya doğuştan hazırdır. Zeki, mert, gözü karadır. En çok da merhametlidir. İçinde zerre kötülük olmayan, haksızlığın karşısında asla susmayan biridir. Hayatta kendinden önce hep ailesi ve sevdikleri vardır. Ettiği intikam yemini, üstlendiği suç hep başkaları içindir. Kendisi için sonradan yapacağı, kendisine izin verdiği tek şey aşk olacaktır. Cemre'ye aşık olacaktır. Ancak Cemre'nin kendisinden sakladıkları, sırlar... Fırat ilk defa bocalar hayatta. Kime, neye güveneceğini bilemez.

Ceren-Melisa Şenolsun: Prenses dediysek öyle prensinin gelip onu kurtarmasını bekleyenlerden değildir Cemre. Kendi başına dimdik duran, kimse için karakterinden ödün vermeyen dürüst ve aklı başında bir kızdır. Bazen aklı ile duyguları arasında sıkışıp kalır ama o ikisini de dengeler. Kötülük kavramının ne olduğunu etrafındaki insanlardan dolayı çok biliyordur ama o her şeye rağmen iyi niyetini hep muhafaza eder. Doğrularından asla şaşmaz... Sadece Fırat için susmayı seçer. Sevdiği için yapıyordur bunu ama Fırat öğrendiğinde bunu ona nasıl anlatabilir ki?

İnci- Begüm Birgören: Mahkum gençleri hayata kazandırma projesini yaratan kişidir İnci. Her konuda gözü kara ve mücadeleci bir kişiliği vardır. Aşkı bile bir savaş gibi görür. Bir tek öğrencilerinin gözüne bakınca yufka yürekli bir anneye dönüşür.

Perihan-Özge Özder: Freni patlamış bir kamyon kadar tehlikelidir Perihan… Bunun da tek nedeni, biricik oğluna duyduğu abartılı sevgidir. Onur için hayatta yapamayacağı şey yoktur.

Onur-Burak Dakak: Büyük bir varlığın içinde dar bir kafayla hayata bakar Onur. Ne hayali vardır, ne ideali, ne de vicdanı… Hayatta tek emeli üstünlük kurmaktır! Hatta saplantılı derecede aşık olduğu Cemre'ye bile…

Narin-Gizem Ergün: Yedi çocuklu bir ailede doğmuştur Havin. Yaşadığı coğrafyanın adetlerine baş kaldıramayacak kadar naiftir. İçine kapanık ve narin bir kızdır... Hayatta tek arzusu okumaktır ama karar çoktan verilmiştir. Evlendirilecektir Havin.

Peri-Nazlı Bulum: Çok güzel bir kızdır Peri… neşeli, konuşkan. Zamanla o neşesinden de konuşkanlığından da eser kalmamıştır. Üvey babasının tacizleri Peri'nin ruhunu öyle ağır yaralar ki…

Nizam-Turgay Aydın: Başına o vahim olay gelmeden önce de çok sevilen biri değildir aslında Nizam. İçinde hep bir gaddarlık ve kötülük vardır. Fıtratı şiddet ve kötülüktür. Düşman olduğu gençleri yakından tanımak onun da duygularını törpüleyecektir.

Rüya-Zeynep Bastık: Zenginlik hayalleriyle büyümüştür Nazlı. Hayatta ki tek arzusu kolay yoldan zengin olmaktır ve bunun için de tek yol zengin sevgili bulmaktır. Bu okul projesine girmesinin imkânı yoktur aslında ama şans yüzüne gülmüştür. Bir kişilik daha kontenjan vardır ve İnci'nin çekeceği kura ile okula şans torpili ile girmiştir.

Azad-Mustafa Elikoğlu: Dostları için sonunu hiç düşünmeden her şeyi yapabilecek bir genç. Gözü kara ama bu gözü karalığı çok defa başına dert açar...

Burak-Yiğit Dikmen: Burak'a baktığımızda ilk ve bariz dikkatimizi çekecek tek özelliği yakışıklılığı gibi görünse de Burak entelektüel, zeki ve çok olgun biridir. Burak'ın sade yaşantısı okula gelen mahkûm gençler ve tabi ki onlara sahip çıkan İnci ile değişecektir.

UMUDA KELEPÇE VURULMAZ HİKAYESİ

Başka şehirler, başka hayatlar ve farklı suçlar işlemiş lise çağındaki yedi mahkum gencin hayatları, kendilerine sunulan okuma hakkıyla bir anda tamamen değişir. Milletvekili bir baba ve çok zengin bir annenin oğlu olan Onur için başlatılan bir proje sayesinde Fırat, Azad, Kömür, Nazlı, Peri ve Narin de okuma hakkı kazanırlar. Onlar hem mahkum hem de öğrencidir artık. Ve İnci öğretmen… Hapishanede doğmuş, annesinden küçük yaşta ayrılmış, yetimhanelerde büyümüştür. Bütün hayatını suçlu çocukların topluma kazandırılmasına adamış ancak bürokrasinin soğuk esintisi yüzüne çarpmış ve hayata küsmüş idealist bir genç kadın. Bu proje onunda yeniden hayatla barışmasına sebep olacaktır. Her an ortaya çıkmaya hazır sırlar, diğer mahkum gençlerin kolejli gençlerle süren aralıksız sınıf çatışması paralelinde ellerinde olan tek şey ise sadece umutlarıdır.