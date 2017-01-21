Umreye Giden Öğrenciler Terörün Bitmesi İçin Dua Edecekler

Diyarbakır İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2016'da Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamberin İzinde" konulu bilgi yarışmasında dereceye girdikleri için umreye gönderilen öğrenciler terörün bitmesi için dua edecek.



Diyarbakır Havalimanı'ndan kutsal topraklara giden 40 öğrenci için uğurlama etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe katılan İl Müftüsü Burhan İşliyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah yollarını açık etsin. Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslam coğrafyasında akan kanın ve gözyaşının son bulması için dualarını bekliyoruz." dedi.



Kafilede kendileri için çok önemli 40 kişi olduğunu belirten İşliyen, bu yavruların Peygamber Efendimizin doğduğu, nübüvvetin geldiği, peygamberliğini tebliğ ettiği yerleri ziyaret ve ibadet edeceğini söyledi. İşliyen, şöyle devam etti:



"Rabb'imiz umreye giden çocuklarımıza ve umrecilerimize makbul ve mebrur umreler nasip etsin. Bütün hayat tavaftan ibarettir. Nasıl ki kanımız vücudun kabesi olan kalbin etrafında dolaşıyor, sürekli pompalanıp duruyor ise çocuklarımızda dünyanın kalbi gibi olan Beytullah'ı tavaf etmek suretiyle oradan geriye dönerken hayatlarına güzellik taşıyacaklar. Hayatlarına teslimiyet ve İslam'ın güzelliklerini ve Hazreti Peygamber'in ahlakını taşıyacaklar. Allah yollarını açık etsin. Ülkemizin huzuru, ümmetin huzuru, İslam coğrafyasında akan kanın ve göz yaşının son bulması için dualarını bekliyoruz."



Umreye gidenlerden Cemil Özgür İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Muhammed Emir Buğday, akrabalarının kendisinden özel dua istediklerini belirterek çok heyecanlı olduğunu ifade etti.



Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Tuba Çetinkaya da "Filistin'deki, Gazze'deki, Halep'teki, Suriye'deki mazlumlar için yetimler için ve terör olaylarının bitmesi için dua edeceğim." dedi.



Kur'an kursu öğrencisi Furkan Ekin ise umrede savaşların olmaması, çocukların ölmemesi ve ve Halep'teki çocuklar için dua edeceğini aktardı.



Öğrencilerden Muhammed Nur Kalaman, şunları söyledi:



"Televizyonda gördüm oraları Allah nasip etti şimdi oraya gidiyoruz. Bangladeş, Suriye, Filistin'deki Müslümanların eziyet görmesi bizi üzüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz için, Myanmar'da canlı canlı yakılan kardeşlerimiz için dua edeceğim. Biz Müslüman olmamız sebebiyle diğer kardeşlerimizi düşünmemiz gerekiyor."



"Ümmeti Muhammed, Türkiye, asker ve polislerimiz içinde dua edeceğim. Rabb'im teröristleri helak etsin" diyen Hacer Kalaman ise genç yaşta oradaki maneviyatı hissetmeye vesile oldukları için organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.



Yenişehir Sezai Karakoç Anadolu Lisesi öğrencisi Süleyman Çakmak da Türkiye için dua edeceğini vurguladı.



Diyarbakır Havalimanı dış hatlar terminalinde yapılan uğurlamada, dua edildi ve ilahiler okundu.



Yakınlarını uğurlamaya gelen bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Müftü İşliyen, umreye giden öğrencilere hediye çeki verdi.