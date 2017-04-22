Umre Ödüllü Ezber Hadis Yarışması

Samsun Emine Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi (İHL) Ezber Hadis Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler umre ve altınla ödüllendirildi.



Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Konferans Salonunda yapılan programa, Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Demircioğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Seyhan, Memur-Sen Şube Başkanı Necdet Güneysu, okul müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı.



Programda konuşan Okul Müdürü Ayşegül Şahin, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Ezber Hadis Yarışması'nda Hazreti Muhammed'in şahsiyeti ve kişiliği ile sözlerinin bilinmesi ve öğrencilerin yaşamlarına örnek olmasını amaçladıklarını söyledi.



Yarışmada 50 öğrenciden 5'i finale kaldı. Finale kalan 5 öğrenciden birinci olan Fatma Şahin'e umre ödülü ve çeyrek altın, geriye kalan dört öğrenciye de çeyrek altın verildi. - SAMSUN