Umre Kafilesi Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde umre için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara uğurlama programı düzenlendi.



Bozüyük'ten umreye gidecek vatandaşlar otogardan dualarla uğurlandı. Türkoğlu Turizm ve Beydabir Turizm yetkilisi İlhan Türkoğlu, "25 gün sürecek umre ziyaretine Bozüyük ve Eskişehir'den toplam 120 kişi katılıyor. Kafilemiz önce Medine'yi Münevvere, daha sonra Mekke'yi Mutahhara'ya geçecek. İbadetlerini tamamlayarak Mayıs ayı içerisinde yurda dönüş yapacaklar. Allah hayırlısı ile gidip gelmek nasip eylesin. İbadet ve dualarını şimdiden kabul etsin" dedi. İlahiler ve dualar eşliğinde umre kafilesi kutsal yolculuğa uğurlandı. - BİLECİK