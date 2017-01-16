Umre Bilgilendirme Ve Eğitim Seminerleri Devam Ediyor

14. Ocak Cumartesi günü Kocasinan İlçe Müftülüğü konferans salonunda düzenlenen seminere, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcısı Tandoğan Topçu, Dr. M. Soner Yılmaz, İl Müftülüğü Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe Karaköse, umreye gidecek din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.



Seminerde konuşan İl Müftüsü Güven, "Dünya Müslümanları içerisinde en çok umreci gönderen ülkelerden birisiyiz. Halkımız buna yoğun bir teveccüh gösteriyor. İçimizde Allah ve Peygamber aşkı ile dolu olarak yola çıkarsak bizler manen ve kalben öyle bir hale geliriz ki dualarımızla kendimizi yenileriz ve temizleriz. Yaşantımızda hatalarımız, günahlarımız olabilir. Umre günahlarımızdan kurtulmak, tövbe etmek, helallik almak, kul hakkından kurtulmak, manevi hayatımıza hayat katmak, halis niyet ile kendimizi temizlemek için önemli bir fırsattır.

Umreye çıkmadan önce helallik almak çok önemlidir. Ailemiz, akrabalarımız, komşularımız, arkadaşlarımız ve hepsinden helallik istemeliyiz. Küs ve kul hakkı ile yola çıkmamalıyız." diyerek umre ziyaretine gidecek vatandaşlarımıza umrenin fazileti, önemi ve dini yönleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra İl Müftü Yardımcımız Tandoğan Topçu "Ana Hatlarıyla Umre Menasiki", İl Müftülüğü Merkez Uzman Vaizesi Dr. Ayşe Karaköse "Kadına Özgü Konular" ve Dr. M. Soner Yılmaz "Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci" konularında umrecilere bilgi verdiler.