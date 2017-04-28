Ümraniyespor Yine Berabere Kaldı

Samsunspor - Ümraniyespor maçı! TFF 1. Ligi'nin 30. haftasında Samsunspor, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.



Kaybetmeme serisini 10 maça çıkartan, ancak üst üste 3. beraberliğini alan Ümraniyespor, 10. dakikada Steve Beleck'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.



Maçın son 11 dakikasında ise 3 gol vardı. 79. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 84. dakikada Göksu Türkdoğan'ın attığı gollerle Samsunspor 2-1 öne geçti. 2 dakika sonra 86. dakikada İbrahim Akdağ, skoru 2-2'ye getiren golü attı ve maç bu skorla sona erdi.



Bu skorun ardından Ümraniyespor, puanını 47 yaptı ve 4. sırada yer aldı. Samsunspor ise 32 puanla 14. sırada kaldı.



Kaynak: Sporx.com