Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor: 1- 0
Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar DiyadinÜmraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Arda Kardeşler, Serkan Gençerler, Serdar Diyadin
Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Erol Yükseker, Merthan Açıl, Mehmet Sedef, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu, Bulut Kaya, Mücahit Albayrak (Dk. 46 Beleck), Serdar Özbayraktar, Otoo (Dk. 77 Samet Asatekin)
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Murat Akça, Sezer Özmen, Buğra Çağıran, Azubuike, Sedat Ağçay (Dk. 84 Ferhat Kiraz), Pereira (Dk. 77 Iwuji), İrfan Başaran (Dk. 62 Murat Yıldırım), Diabang, Eren Tozlu
Gol: Dk. 80 Samet Asatekin (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Otoo (Ümraniyespor), Dk. 78 Azubuike, Dk. 85 Caner Arıcı (Evkur Yeni Malatyaspor)
İSTANBUL (DH A) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanan karşılaşmada Ümraniyespor, lider Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.