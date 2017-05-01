Ümraniyespor'da Hedef Seriyi Bozmamak

Bu sezon TFF 1. Lig'deki çıkışıyla dikkat çeken Ümraniyespor, 10 maçlık yenilmezlik serisini Denizlispor karşısında da devam ettirmek istiyor.



Ümraniyespor, TFF 1. Lig'in 31. haftasında sahasında yarın Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar 10 maçlık yenilmezlik serisini yeşil-beyazlılar karşısında da devam ettirmek istiyor. En son mağlubiyetini deplasmanda Boluspor'a karşı alan Ümraniyespor, ligin 20. haftasından bu yana yenilgi yüzü görmüyor. Erkan Sözeri'nin öğrencileri, bu 10 maçlık yenilmezlik serisinde 6 beraberlik ve 4 galibiyet alırken, 2 aydır mağlup olmuyor.



Ümraniyespor, ligde 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 47 puanla 4. sırada yer alırken, kırmızı-beyazlı ekipte en skorer isim de ligde attığı 10 gol ile genç oyuncu İbrahim Akdağ oldu. - İSTANBUL