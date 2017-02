Ümraniyespor, Bize Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Emaneti'

SÜHA GÜR - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un başkanı Recep Yoğurtçu, kulübün kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti olduğunu söyledi.



Yoğurtçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ümraniyespor'un başarısının temellerinin 1995'te atıldığını aktararak, kulübün 2010'dan sonra iyi bir çıkış yakaladığını dile getirdi.



Elde edilen başarılarda verilen desteğin önemli payının olduğunu anlatan Yoğurtçu, şunları kaydetti:



"Kulübün çıkışı, Sayın Cumhurbaşkanımızın 1995'te belediye başkanlığı döneminde burayı spor tesisi haline çevirmesiyle başladı. 2004'te de Ümraniye Belediye Başkanı seçilen Hasan Can başkanımızın destekleriyle burada serüvenimiz başladı. Kulüp, bize Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti. Burayı spor tesisine çevirmeseydi bu noktalarda bulunamayacaktık."



"Bizim için öncelikli hedef ligde kalıcı olmak"



Başkan Yoğurtçu, öncelikle ligin kalıcı takımlarından biri olmayı hedeflediklerini, ardından da şampiyonluk için mücadele etmeyi istediklerini belirtti.



TFF 1. Lig'de şampiyonluğu arzuladıklarını, hem Ümraniye'de hem de kulüpte bu potansiyelin bulunduğunu vurgulayan Yoğurtçu, şöyle konuştu:



"Her takım şampiyonluğa ulaşmak ister ancak bizim için öncelikli hedef ligde kalıcı olmak. Önümüzdeki süreçte stadımızı ve tesislerimizi Süper Lig'e uygun hale getireceğiz. Ayaklarımızın üzerine sağlam basacağız. Belediye başkanımız Sayın Hasan Can, bize çok önemli destek veriyor. Kendisi bize tesisimizi kazandırdığında biz de şampiyonluk hedefinden tam olarak bahsedebileceğiz."



"Ligin ağırlığını hesap ediyorduk"



Recep Yoğurtçu, TFF 1. Lig'in çok tecrübeli kulüplerden oluştuğunu anlatarak, "Ligin ağırlığını hesap ediyorduk." ifadesini kullandı.



Spor Toto 2. Lig'de karşılaştıkları rakiplerle, TFF 1. Lig'de mücadele ettikleri takımlar arasında çok büyük farklar olduğunu belirten Yoğurtçu, "Ligimizde Süper Lig tecrübesi yaşamış çok köklü takımlar var. Lige adaptasyon sürecimizde hocamız ve futbolcularımızla konuştuk. Hedefleri yukarılarda olan bir takım için kupanın da bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Oyuncularınızın o tür bir atmosfere çıkmaları bile oldukça önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Sözeri: "İnşallah Süper Lig'de çalışacağım gün de gelecek"



Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Süper Lig'de görev yapmayı hedeflediğini söyledi.



Futbolculuk kariyerinde her zaman en iyiyi hedeflediğini ve bunu teknik direktörlük görevine de taşıdığını aktaran Sözeri, "Yıllarca alt liglerde çalıştım. Şu anda TFF 1. Lig'deyim. İnşallah benim de Süper Lig'de çalışacağım gün gelecek. Onun için çabalıyor ve o gün gelirse başarılı olacağımı düşünüyorum. Hedefim her zaman Süper Lig." şeklinde konuştu.



İşini seven, karakterli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu anlatan Sözeri, öncelikli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı:



"Yönetim kurulumuz, göreve gelmem için çok ısrarcı oldu. İkili görüşmelerde o elektrik ve doku uydu. Yönetimin bakış açısını gördükten sonra burada başarı olabileceğimizi düşündüm. Öncelikli hedefimiz takımı ligde tutmak. Tabii alacağımız sonuçlara göre başka hedefler de belirleyebiliriz. Oyuncularımızla devamlı ikili iletişim halindeyiz. Başarının püf noktalarından biri bu diye düşünüyorum. Oyuncudan aldığım elektrik pozitifse, bunu her zaman sürdüren biriyim."