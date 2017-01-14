Ümraniyespor-Balıkesirspor Maçının Ertelenmesi

TFF 1. Lig'in 17. haftasında olumsuz saha koşulları nedeniyle yapılamayan Ümraniyespor-Balıkesirspor maçı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendi.



Federasyonun Twitter hesabından yapılan açıklamada "Bugün oynanması gereken Ümraniyespor-Balıkesirspor TFF 1. Lig 17. hafta maçı, elverişsiz saha koşulları nedeniyle maçın hakemi tarafından bir gün sonraya ertelenmiş olup bir gün sonra da şartların düzelmeyeceği anlaşıldığından TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.



Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te yapılması planlanan maç, hakem Özgüç Türkalp tarafından zemindeki incelemelerin ardından yarına ertelenmişti.