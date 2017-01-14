Ümraniyespor-Balıkesirspor Maçı, Sahanın Balçık Olmasından Dolayı Ertelendi

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda saat 13.00'te oynanması planlanan karşılaşma, hakem Özgüç Türkalp'ın zeminde yaptığı incelemelerin ardından, sahanın futbol oynamaya elverişli halde olmaması nedeniyle maçın ertelenmesi yönünde karar verdi.





"RAKİP KABUL ETMEDİ"

Erteleme kararı öncesinde her iki takımın teknik heyeti ve oyuncuları sahada hazır bulundu. Erteleme kararı sonrasında teknik heyet ve Ümraniyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha zemininden dolayı daha önce maçın ertelenmesini talep ettiklerini belirterek, "Mevcut durumu federasyona bildirdik. Balıkesirspor ile de görüşerek ertelenmesini talep etmiştik ancak rakibimiz bu önerimizi kabul etmedi." şeklinde konuştu.

TEKRAR BAKILACAK

Bu arada, yarın tekrar yapılacak incelemelerin ardından, karşılaşmanın oynanıp oynanmamasına karar verilecek.