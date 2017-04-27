Ümraniye'ye Anadolu İmam Hatip Lisesi Yapılacak

Ümraniye Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, ilçeye yeni yapılacak Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi için protokol imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Madenler Mahallesi'nde yapılacak okulun protokolüne Ümraniye belediye Başkanı Hasan Can ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci imza attı.



Madenler Mahallesi'nde 17 bin 086 metrekare alan üzerine inşa edilecek Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksinde spor salonu, yurt ve okul binaları olacak. 34 derslikten oluşan komplekste 2 bin öğrenci eğitim alacak.