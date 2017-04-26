Ümraniye'ye 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Yapılacak

Ümraniye Belediyesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü arasında, ilçeye 8 yeni aile sağlığı merkezi yapılmasına yönelik protokol imzalandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, protokole Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun imza attığı belirtildi.



Ümraniye Belediyesinin, ilçedeki her mahalleye bir aile sağlığı merkezi yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlçe sakinlerinin sağlık hizmetlerini kaliteli ve rahat bir şekilde alabilmesi için ilçede bulunan aile sağlığı merkezlerine sekiz yeni sağlık merkezi daha eklenecek. Aile sağlığı merkezlerinin Namık Kemal, Elmalıkent, İstiklal-Atakent, Parseller, Altınşehir, Armağanevler, Tantavi, Çamlık veya Yukarı Dudullu mahallelerinde yapılması planlanıyor."