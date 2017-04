Ümraniye'ye 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaretinde ilçe genelinde yapılacak olan sekiz yeni Aile Sağlığı Merkezi (ASM) için protokol imzaladı.



Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan her mahalleye bir Aile Sağlığı Merkezi yaptı. Ümraniyeli vatandaşların sağlık hizmetlerini kaliteli ve rahat bir şekilde alabilmesi için ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine sekiz yeni sağlık merkezi daha ekliyor.



Namık Kemal, Elmalıkent, İstiklal-Atakent, Parseller, Altınşehir, Armağanevler, Tantavi, Çamlık veya Y.Dudullu Mahallelerinde yapılacak olan ASM'lerin protokolü Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu arasında bugün imzalandı. - İSTANBUL