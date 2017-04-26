Ümraniye'ye 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi



2004 yılından bu yana her alanda hizmetlerine devam eden Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan her mahallesine de bir Aile Sağlığı Merkezi yaptı. Ümraniyeli vatandaşların sağlık hizmetlerini kaliteli ve rahat bir şekilde alabilmesi için ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine sekiz yeni sağlık merkezi daha ekliyor.

Namık Kemal, Elmalıkent, İstiklal-Atakent, Parseller, Altınşehir, Armağanevler, Tantavi, Çamlık veya Y.Dudullu Mahallelerinde yapılacak olan ASM'lerin protokolü Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu arasında bugün imzalandı.

