Ümraniye Metrosunda Sona Yaklaşıldı

İstanbul'da 'Her Yerde Metro, Her Yere Metro' projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonunda bir yeni metro hattı daha hizmete açılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de katıldığı bir programda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosunun Üsküdar'dan Ümraniye'ye kadar olan kısmını 2017 Mayıs ayının sonunda açacaklarını belirtti. Tamamının ise 2017 Ağustos sonunda biteceğini sözlerine ekledi.

Anadolu yakasının ikinci büyük metro hattı olma özelliğine sahip metro, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy güzergahında 17 kilometrelik mesafeyi kapsıyor. Bu hatta Üsküdar, Fıstıkağacı, Bağlarbaşı, Altunizade, Kısıklı, Bulgurlu, Ümraniye, Çarşı, Yamanevler, Çakmak, Ihlamurkuyu, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi, Dudullu, Necip Fazıl, Madenler Çekmeköy-Sancaktepe olmak üzere 16 istasyon bulunuyor.

Hat, Marmaray Üsküdar istasyonu ile entegre olacak ve böylelikle Anadolu ve Avrupa kıtaları arasında da rahat erişim imkanı sağlayacak. Aynı zamanda Altunizade İstasyonu ile Metrobüs'e, tüm istasyonlarda da karayolu toplu taşıma sistemlerine erişim imkânı sağlayacak.

Ümraniye'deki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde rahatlatacak Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro hattının tüm peronlarında yolcuların ray hattına düşmesine engel olacak (PAKS) Peron Ayırıcı Kapı Sistemi kullanıldı. PAKS sisteminde peronlarda bulunan kapılar trenlerin kapılarıyla senkronize çalışarak yolcuların ray hattıyla bağlantısı kesilecek. Hattın güvenlik için tünellerde havalandırma, acil kaçış tünelleri, yangın koruma sistemi, aydınlatma ve diğer tüm ayrıntılar en ince detayına kadar yapıldı.

