Ümraniye'de Yangın

Ümraniye'de bir anaokulunun atölye olarak kullanılan ahşap bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Ümraniye Ihlamurkuyu Caddesi'ndeki anaokulunun atölye olarak kullanılan ahşap bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ettikleri yangını söndürdü. Pazar günü olması nedeniyle atölyenin boş olduğu öğrenildi.



Yangında, anaokulunun ahşap bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.