Ümraniye'de Trafik Kazası : 7 Yaralı

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyreden Cemil İşler'in kullandığı 34 ZJ 5471 plakalı otomobile, Ümraniye Kavşağı yakınında Mehmet Özkafa'nın kullandığı 34 PN 8052 plakalı otomobil çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobillerin sürücüleri ile İşler'in kullandığı otomobilde bulunan biri çocuk 5 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelerde tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle TEM bağlantı yolunda bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.