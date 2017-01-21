Ümraniye'de Geri Dönüşüm Depolama Alanında Yangın

Ümraniye'de bir geri dönüşüm depolama alanındaki plastik malzemeler yandı.



Alınan bilgiye göre, Esenkent Mahallesi Eflak Sokağı'nda yaklaşık bin metrekarelik geri dönüşüm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.



Plastik malzemelerin yanmasına yol açan olayın çıkış nedeni araştırılıyor.