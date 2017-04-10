Ümraniye'de araç kundaklandı...Alev alev yanan araç kamerada İSTANBUL - Ümraniye'de şüpheli bir şahıs yol kenarında park halinde duran bir aracı kundakladı. Aracın alev alev yandığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Ümraniye İstiklal Mahallesi Efe Sokak'ta dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs yol kenarında park halindeki araçlara zarar vermeye başladı. Ardından şüpheli şahıs bir aracı kundakladı. Aracın alev alev yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler yangını söndürme çalışması başlatırken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kundaklanan araç alev alev yanıyor. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.