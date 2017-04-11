Ümraniye Belediyesi, Trabzonluları Ağırladı
Ümraniye Belediyesi, Trabzonlu vatandaşları akşam yemeğinde ağırladı.
Ümraniye Belediyesi, Trabzonlu vatandaşları akşam yemeğinde ağırladı. Gecede konuşma yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "CHP'li arkadaşlarımızın 'Evet' vermesi kendilerinin lehinedir. Onlarda hep birlikte 'Evet' versinler ki bu ülkede CHP'de kazansın" dedi.
Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan Trabzonluları akşam yemeğinde ağırladı. Ümraniye Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen buluşma yemeğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ile çok sayıda Trabzonlu vatandaş katıldı.
Gecede konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, "Bu referandum un bir kazananı bir de kaybedeni var. Bu referandum un kazananı millettir. Kaybedeni de bu millete düşmanlık edenlerdir. Ancak bize sıkıntı olacak haberiniz olsun. Çünkü biz Kemal Bey'den çok memnunduk. Adam diyor ki; 'muhtarlıkları Cumhurbaşkanı kapatacak'. Kemal Bey, ne olur şu danışmanlarını değiştir. Anayasa güvencesindedir bu ülkenin ili, ilçesi, beldesi, köyü kurulurken anayasa tüzel kişilik olarak. Ne olur böyle söyleme. Senin rezil olman önemli değil, siyaset rezil oluyor. Biz de bundan etkileniyoruz. 'Evet' çıkınca kazanan CHP olacaktır. Parti değişecek. CHP'li arkadaşlarımızın 'Evet' vermesi kendilerinin lehinedir. Onlarda hep birlikte 'Evet' versinler ki bu ülkede CHP'de kazansın" dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise referandum ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "16 Nisan'da vereceğimiz oylar Türkiye'nin bundan böyle asla istikrarsız bir döneme girmemesi ve milletin seçtiği yöneticinin ayak oyunlarıyla kenara konmamasını getirecek bir formülü Türkiye'nin hayatına hakim kılma mücadelesidir. Onun için İnşallah 15 Temmuz 2016'da kanlarıyla bu ülkeyi bir darbe teşebbüsünden sıyrılmasını sağlayan şehitlerimiz, bu ülkede istikrar olsun bu ülkede vatan sağ olsun, vatan sonsuza kadar bu milletin insanlarını başındaki taç olsun diye şahadet şerbetini içen kardeşlerimiz 16 Nisan'da 'Evetler' ile cenneti alada bayram yapacaklar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL