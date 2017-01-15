Ümraniye Belediyesi'nden Altıeylül'e Kültür Merkezi

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can tarafından Altıeylül Belediyesi sınırları içine yapılacağı müjdelenen Hasan Can Kültür Merkezinin inşasına Mart ayında başlanacak.



Altıeylül Belediyesi'nin kardeş şehri Ümraniye Belediyesi, Balıkesirli vatandaşların faydalanması için Balıkesir'e Hasan Can Kültür Merkezini kazandıracak. Ümraniye Spor - Balıkesirspor maçı için Ümraniye'ye giden Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve kafilesi ile yemekte bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, Hasan Can Kültür Merkezi'nin Mart ayında yapılacağı müjdesini verdi.



Hasan Can Kültür Merkezinin plan ve projelerini Balıkesir'den gelen konuklara gösteren Batur, projeyi Elektronik Kamu Alımları Platformuna gönderdiklerini ve projenin Mart ayında başlayacağını söyledi.



Balıkesir Baro ve Öğretmen evi binalarının yanındaki 2 bin metrekarelik arazi üzerine yapılacak Kültür Merkezinde tiyatro sahnesi, sergi salonları, fuaye alanı, otopark ve 450 kişilik bir salon olacak. Kültür Merkezinin yapımındaki tüm masraflar Ümraniye Belediyesi tarafından karşılanacak. - BALIKESİR