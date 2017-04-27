Ümraniye Belediyesi İlçeye Bir Okul Daha Kazandırıyor

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'yi makamında ziyaret etti. Ümraniye Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Ümraniye Madenler Mahallesi'nde yapılacak olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi'nin protokolü imzalandı.



Ümraniye Belediyesi, ilçedeki öğrencilerin daha iyi şartlar altında eğitim görmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye birçok okul kazandıran Ümraniye Belediyesi yapılmakta olan okullara bir yenisini daha ekliyor. Madenler Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksini inşa etmek üzere protokol anlaşması Ümraniye Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Ziyarette Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur da bulundu.



Gerek ilmi ve kültürel programlar gerekse yaptığı ve yapımına destek olduğu okullarla Ümraniye'yi eğitimin adresi haline getiren Ümraniye Belediyesi, eğitime verdiği önemi yaptığı her çalışmada gösteriyor. Spor salonu, yurt ve okul binalarından oluşan Madenler Mahallesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Kompleksi toplam 17 bin 86 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 34 derslik Komplekste yaklaşık 2 bin öğrenci olacak. - İSTANBUL