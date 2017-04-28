Ümraniye Belediyesi Geri Dönüşümde Bir İlke İmza Attı

Belediye personeli içinden uzmanlaştırılan ekipleriyle birçok alanda kendi işini kendi yapan Ümraniye Belediyesi, geri dönüşüm atıklarını toplama işini de üstlendi.



Geri dönüşüm atıkları konusunda lisans sahibi işletmelerle çalışan Ümraniye Belediyesi, örnek olacak bir ilke daha imza attı. Ümraniye Belediyesi, 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 2 adet denetim aracı olmak üzere toplam 19 araçla atıkları kendi topluyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında da biriktirilip ayrı toplanıyor. Belediye ekipleri, sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıkları fazla bulunan bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini yapıyor.



Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyanarak geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor. Çalışmayla geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından ham madde tasarrufu da sağlanmış oluyor. - İSTANBUL