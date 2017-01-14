Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Yarışması Başladı - Istanbul

Ümraniye Belediyesi Geleneksel Okçuluk Yarışması, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı törenle başladı.



Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde düzenlenen, 14 okçuluk kulübünden 200 yarışmacının katıldığı yarışmanın açılışı töreninde Atatürk Ortaoukulu öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi ile Ümraniye Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.



Okçu Adnan Mehel'in, okçuluk tarihi hakkında bilgi verdiği törende atışlar yapıldı.



Bilal Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, eskiden olduğu gibi bugün de bireylerin hem fiziki hem de manevi gelişimi için okçuluk sporunun toplumda yeniden yer etmesini istediklerini söyledi.



Okçuluğun basit bir spor olmadığına, Müslüman milletin geçmişinde önemli bir yer teşkil ettiğine değinen Erdoğan, "İyi okçu olmak, sadece hedefi vurmak değil, attığı zaman 'Sen atmadın, Allah attı' ayeti kerimesinin anlamına da vakıf olmaktır. Yani okçuluğun da ötesinde, bu dünyada kadir-i mutlak olan yalnız Allah'tır bilincine sahip olmak, sonuna kadar gayret, aynı zamanda da sonuna kadar teslimiyet bilinciyle yaşamak. İşte okçuluğun bizim kültürümüzdeki yeri böylesine anlamlı ve değerli." şeklinde konuştu.



Okçuluk sporunun yeniden canlanmasında emeği geçen Beyoğlu, Ümraniye ve Küçükçekmece belediyeleri ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugünlerimiz biraz zor geçiyor, üst üste kötü haberler geliyor olabilir. Yüz yıl önce Çanakkale'yi, 1. Dünya Savaşı'nı, bir imparatorluğun çöküşünü yaşadık. O zaman kahramanlık hikayeleri eşliğinde bu millete diz çöktürdüler, şimdi de bu milletin ayağa kalkışını istemeyenler yine diz çöktürmek istiyor. Bu ülke ilk defa hem bölgesinde hem dünyada ses getiriyorsa, zulme karşı haykırabiliyorsa, 'Dünya beşten büyüktür.' diyebiliyorsa, dünyanın dört bir yanında mazlumun, güçsüzün, zulme uğramışın yanında yer alıyorsa, dünyada dış yardım yapan üçüncü sırada yer aldıysa işte bu milletin yeniden ayağa kalktığının, kimliği, kişiliği ve şahsiyetiyle yeniden buluştuğunun emarelerini gördüğümüz için. Bu duruşu durdurmak isteyenler, ne yaparlarsa yapsınlar, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl bir kahramanlık destanı yazıldıysa, işte çok geriye gitmeyelim 15 Temmuz'da da aynı kahramanlık destanı yazıldı. Bu millet bağımsızlığını korumak, dünyada mazlumların dostu olmak, haksızlığa karşı durmak için nice kahramanlık destanları yazmaya evelallah hazırdır. Onun için bu çalışmaların sadece birer spor etkinliği olmaktan çok daha öte çalışmalar olduğunu düşünüyorum, hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor, emeği geçenlere tekraren teşekkür ediyorum."



Konuşmaların ardından Bilal Erdoğan atış alanına inip "Ya Hak" diyerek ok attı.



Açılış törenine Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Belediye Başkanı Hasan Can ile çok sayıda vatandaş katıldı.