Ümraniye Akıl Oyunları Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali Şehit Ömer Halisdemir Sezonu'nda dereceye giren öğrenci ve okullar ödüllerini aldı.



Ümraniye Belediyesi, 3'üncü Geleneksel Akıl Oyunları Festivali Şehit Ömer Halisdemir Sezonu'nda festival boyunca yapılan oyun ve yarışmalarda 11 farklı akıl oyununda dereceye giren 35 okulun öğrencilerine düzenlenen törenle ödülleri verildi. Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlene törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Milli Eğitim Müdürü Sadettin Gül ile okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Tören öncesinde kurulan akıl oyunları sergisinde öğrenciler akıl oyunlarında hünerlerini sergiledi. Açılan akıl oyunları sergisinde arkadaşıyla yarışan İlknur Gege, Nurşim Özkan ve Yahya Ersin oynadıkları oyunları anlatarak festival boyunca oldukça eğlendiklerini söyledi. Törende öğrenciler çeşitli yörelere ait halkoyunları oynayarak gösteriler yaptı.



Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Akıl oyunlarını 3 yıldan beri, festival halinde devam ettiriyoruz. Akıl oyunları seçmeli ders olarak da okullarımızda okutuluyor. Belediye olarak bu konuda ciddi emek sarf ediyoruz. Bu dersin eğitimini verecek olan öğretmenlere sertifika eğitimi veriyoruz. Sınıflarda kullanılacak akıl oyunları malzemelerini veriyoruz. Eğitim alan öğrencilerin kendi arasında ve okullar arasında yarışma yaparak adeta bir festivale dönüştürüyoruz. Toplamda 2 bin 200 akıl oyunu malzemesi dağıtmışız bu sene" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Can ve beraberindekiler, dereceye giren öğrenci ve okullara madalya ve kupalarını verdi. - İSTANBUL