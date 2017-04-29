Ümmiye Koçak Yeni Oyununu Sahneledi

Mersin'de kadınların hayattaki zorluklarla mücadelesinin simgesi haline gelen, Arslanköy Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ümmiye Koçak, 'Diplomalı Çiftçi' adlı yeni oyununu sahneledi.



Türk Telekom'un son dönemde yayınlanan kurumsal reklamında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ile ekran karşısında geçerek adından sıkça söz ettirmeye devam eden tiyatro yazarı ve yönetmeni Koçak, Akasya Kültür Sanat'ta tiyatro severler ile buluştu. Kendisinin yazıp yönettiği 'Diplomalı Çiftçi' oyununda sahne alan Koçak'a, büyük ilgi gösterildi. Salonu dolduran yüzlerce kişi, Koçak'ın sahneye taşıdığı oyunda keyifli anlar yaşadı.



Çiftçilerin kaliteli ürün yetiştirmeleri adına, eğitimden geçmeleri gerektiğinin anlatıldığı oyun, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Oyun sonrası tiyatro severlere ilgiden dolayı teşekkür eden Koçak, "Diplomalı Çiftçi oyununda, çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin önemine vurgu yaptık. Her zaman her yerde eğitim çok önemli bizde bunu vurguluyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. - MERSİN