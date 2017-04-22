Ümmiye Koçak – Diplomalı Çiftçi

Diplomalı Çiftçi, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin şart olduğunu anlatan bir oyun. Tabi ki her zaman her yerde olduğu gibi eğitim şart.

Ümmiye Koçak – Diplomalı Çiftçi

Diplomalı Çiftçi, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...

Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin şart olduğunu anlatan bir oyun. Tabi ki her zaman her yerde olduğu gibi eğitim şart.

Köyde okuyup sonrasında ziraat mühendis olmak isteyen, kaderin sonrasında okuma mücadelesini anlatan tiyatro oyunu.

Oynayanlar

Ümmiye KOÇAK ( EMİNE)

Seher DAĞDUR (BABANNE)

Ayşegül ÇELİK (BABA- VELİ)

Duygu KOÇAK ( KADER okumak isteyen kız)

Emine GÜRLEK ( KOMŞU)

Nejla TUĞRAL (KOMŞU)

Teknik Ekip: Mehmet KOÇAK

YAZAN – YÖNETEN

Ümmiye KOÇAK

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Üsküdar

Mekan : Akasya Kültür Sanat

Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem

Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ümmiye KOÇAK – Diplomalı Çiftçi

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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