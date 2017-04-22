Diplomalı Çiftçi, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...



Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin şart olduğunu anlatan bir oyun. Tabi ki her zaman her yerde olduğu gibi eğitim şart.



Köyde okuyup sonrasında ziraat mühendis olmak isteyen, kaderin sonrasında okuma mücadelesini anlatan tiyatro oyunu.



Oynayanlar



Ümmiye KOÇAK ( EMİNE)



Seher DAĞDUR (BABANNE)



Ayşegül ÇELİK (BABA- VELİ)



Duygu KOÇAK ( KADER okumak isteyen kız)



Emine GÜRLEK ( KOMŞU)



Nejla TUĞRAL (KOMŞU)



Teknik Ekip: Mehmet KOÇAK



YAZAN – YÖNETEN



Ümmiye KOÇAK



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Üsküdar



Mekan : Akasya Kültür Sanat



Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Ümmiye KOÇAK – Diplomalı Çiftçi



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır