Ümmiye Koçak – Diplomalı Çiftçi
Diplomalı Çiftçi, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin şart olduğunu anlatan bir oyun. Tabi ki her zaman her yerde olduğu gibi eğitim şart.
Diplomalı Çiftçi, Akasya Kültür Sanat'ta sizlerle...
Çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve yetiştirdiği ürünleri iyi yetiştirmeleri için eğitimin şart olduğunu anlatan bir oyun. Tabi ki her zaman her yerde olduğu gibi eğitim şart.
Köyde okuyup sonrasında ziraat mühendis olmak isteyen, kaderin sonrasında okuma mücadelesini anlatan tiyatro oyunu.
Oynayanlar
Ümmiye KOÇAK ( EMİNE)
Seher DAĞDUR (BABANNE)
Ayşegül ÇELİK (BABA- VELİ)
Duygu KOÇAK ( KADER okumak isteyen kız)
Emine GÜRLEK ( KOMŞU)
Nejla TUĞRAL (KOMŞU)
Teknik Ekip: Mehmet KOÇAK
YAZAN – YÖNETEN
Ümmiye KOÇAK
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : Akasya Kültür Sanat
Mekan Adresi : Akasya, 3. Kat : Kültür, Sanat ve Sinema Katı / Acıbadem
Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ümmiye KOÇAK – Diplomalı Çiftçi
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır