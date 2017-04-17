Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı'ndan Türkiye'ye Tebrik

Malezya'da faaliyet gösteren Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasından resmi olmayan sonuçlara göre "evet" çıkması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.



WADAH Genel Başkanı Ahmet Azam tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a samimi ve içten tebriklerin sunulduğu ve anayasa referandumundaki başarılarından dolayı Türk halkıyla gurur duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, Türk halkının, demokratik bir süreçte hükümetin halihazırdaki parlamenter sistemin yerine başkanlık sisteminin gelmesi için karar verdiği ifade edildi.



Kararın, tüm taraflar tarafından, özellikle de demokratik liderler ve demokrasiyi desteklediklerini belirtenler tarafından saygıyla karşılanması gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Tarihi anayasa referandumu, sadece Türk politikasını değil aynı zamanda dünya İslam politikasını Batı dünyasıyla karşılıklı olarak dönüştürecek. Türkiye dünyanın yeni gücü olarak meydana çıkacak ve İslam dünyasının sözcüsü olacak. Türkiye'nin Batı destekçisi gibi görünen dış politikası, Türkiye ve İslam dünyası adına daha bağımsız ve kendinden emin olacak. Türkiye halkı, Batı medyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör gibi göstermek amacıyla 'şeytana' dönüştürerek anlatmasını, bu referandumunun sonuçlarına bağlı olarak reddetmiştir. Gelişmekte olan Türk ekonomisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı bu olumlu referandum sonucunun başlıca nedenidir. Batı dünyası bu yeni gerçeği kabullenmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm Müslümanların hakları ile refahını savunma ve sözcülüğünü yapmaktaki başarısızlığının ardından Türkiye, dünya çapındaki Müslümanların sesini temsil ederek yeni dünya lideri olma yolundadır. Türkiye'nin yanı sıra küresel olarak tüm ümmetin daha fazla refahı ve güvenliği yolunda, Türk insanının, Cumhurbaşkanına duyduğu güvenin 'Yeni Türkiye'nin' birliğini desteklemek ve büyük uğraşları sürdürmekte ilham olmasını içtenlikle umuyoruz."