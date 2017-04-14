Ummanlı İş Adamlarından Ttso'ya Ziyaret

Umman'dan gelen iş adamı heyetinin, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret ettiği bildirildi.



TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök ve diğer ilgililer tarafından ağırlanan Ummanlı iş adamları grubuna, bölgedeki yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgi verildiği belirtildi.



Açıklamada, Hacısalihoğlu'nun, Trabzon'da başta turizm olmak üzere birçok konuda yatırım ve işbirliği fırsatları ile Ummanlı iş adamlarına Türkiye'deki devlet destekleri ve yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi verdiği ziyarette, Ummanlı şirketlerin başkan ve üst düzey yöneticilerinin, Türkiye ile tarım ve teknolojisi, emlak, inşaat, su ürünleri, yapı malzemeleri, inşaat donanımları, petrol ve petrol ürünleri, doğalgaz ve çeşitli enerji yatırımları, çeşitli tarımsal ve hayvansal ürünlerin ithalatı konularında işbirliği yapmak istediklerini belirttiği kaydedildi.



Ummanlı iş adamlarının, Umman'da yapılacak yatırımlarla ilgili Türk iş adamlarının bilgi ve birikimlerinden faydalanmak istediklerini, bu konuda ortaklıklara da açık olduklarını vurguladığı ifade edilen açıklamada, Hacısalihoğlu'nun, TTSO üyesi iş adamlarının Umman ile işbirliği yapması konusunda yardımcı olacaklarını söylediği bildirildi.